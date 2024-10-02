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Росавиация рекомендует запретить полеты из Сочи в Израиль и Иран

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в/из аэропортов Израиля, Ирана и Ирака. Причиной стала угроза безопасности полетов в связи с обстрелами Израиля со стороны Ирана, сообщает пресс-служба ведомства.

Федеральное агентство воздушного транспорта России рекомендует воздержаться от полетов «на территорию этих государств и в их воздушном пространстве до особого распоряжения».

Одним из популярных рейсов является WZ4311 Сочи — Тель-Авив, выполняемый авиакомпанией Red Wings. 1 октября рейс вылетел из Сочи. Однако на подлете к Израилю поменял курс и направился в Египет, по данным федеральных СМИ.

Решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Израиля после начавшейся атаки. СМИ сообщают, что Иран выпустил в сторону столицы еврейского государства сотни ракет. Публикуемая информация разнится в зарубежных изданиях: сообщается об атаке от 100 до 500 ракет.

В июне 2024 года Сочи принял первый с 2018 года рейс из Тегерана. Его выполнила авиакомпания Iran Airtour airlines. Воздушный перевозчик планировал осуществлять полеты каждую пятницу.