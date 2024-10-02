Росавиация рекомендует запретить полеты из Сочи в Израиль и Иран

Решение было принято в связи с закрытием воздушного пространства Израиля после начавшейся атаки. СМИ сообщают, что Иран выпустил в сторону столицы еврейского государства сотни ракет. Публикуемая информация разнится в зарубежных изданиях: сообщается об атаке от 100 до 500 ракет.