ЦАХАЛ заявил, что атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 октября. /ТАСС/. Ракетная атака Ирана не нанесла серьезного ущерба Израилю, боеспособность ВВС страны не пострадала. Об этом заявила представитель израильской армии Анна Уколова.
«Благодаря работе систем ПВО причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть — нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», — сообщила она в своем Telegram-канале.