ЦАХАЛ заявил, что атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС Израиля

«Благодаря работе систем ПВО причинен минимальный ущерб. Были некоторые попадания в центре и на юге Израиля, но они незначительны. Есть много сообщений с иранской стороны, поэтому важно подчеркнуть — нет ущерба боеспособности ВВС. Самолеты и все системы ПВО продолжают работу в прежнем режиме», — сообщила она в своем Telegram-канале.