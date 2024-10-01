Захарова после удара по Израилю заявила о провале администрации Байдена

«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия (госсекретаря Энтони) Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику», — написала она в своем Telegram-канале.