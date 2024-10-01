Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова после удара по Израилю заявила о провале администрации Байдена

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена полностью провалилась на Ближнем Востоке, заявления из Белого дома показывают тотальную беспомощность в разрешении кризисов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю.

Источник: МИД России

«Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты. Невнятные заявления Белого дома демонстрируют полную беспомощность в разрешении кризисов. Усилия (госсекретаря Энтони) Блинкена привели к десяткам тысяч жертв и тупику», — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post.