ЦАХАЛ анонсировал «мощные удары» по Ближнему Востоку

Представитель израильской армии рассказал, что израильские и американские системы ПВО тесно и эффективно сотрудничали при обнаружении и перехвате ракет. При этом он воздержался от обнародования информации о том, какой урон был нанесен в результате ракетного удара, так как армия продолжает собирать данные и «не хочет передавать противнику всю информацию».