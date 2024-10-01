ЦАХАЛ анонсировал «мощные удары» по Ближнему Востоку

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ в ближайшее время «продолжит наносить мощные удары по Ближнему Востоку, как это было в течение всего прошлого года».
«Иран совершил серьезный поступок сегодня вечером и подталкивает Ближний Восток к эскалации. Мы будем действовать в том месте и в то время, которое выберем сами, в соответствии с указаниями политического эшелона», — подчеркнул Даниэль Хагари (цитата по The Times of Israel).
Представитель израильской армии рассказал, что израильские и американские системы ПВО тесно и эффективно сотрудничали при обнаружении и перехвате ракет. При этом он воздержался от обнародования информации о том, какой урон был нанесен в результате ракетного удара, так как армия продолжает собирать данные и «не хочет передавать противнику всю информацию».
Иран выпустил более 180 ракет во время атаки по Израилю. Иранское агентство Tasnim сообщало, что в результате обстрела была частично уничтожена авиабаза «Неватим» на юге Израиля. ЦАХАЛ заявил, что атака Ирана «будет иметь последствия», и что у израильских военных есть ответный план.