Зеленский утверждает, что Украина провела испытания новой баллистической ракеты

«Прошла успешные летные испытания наша новая баллистическая ракета», — сказал он в ходе выступления на форуме оборонных индустрий в Киеве. Видео выступления опубликовано в телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент 27 августа сообщал, что Киев якобы провел успешные испытания собственной баллистической ракеты, не приведя при этом никаких подробностей. Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что дальность ее полета может достигать 600−700 км.
Главный научный сотрудник Военной академии РВСН генерал-лейтенант в отставке Василий Лата в беседе с ТАСС заявил, что Украина вряд ли способна создать баллистические ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. По его мнению, такой потенциал в стране утерян, в том числе на заводе «Южмаш», который некоторые СМИ назвали возможным местом производства ракеты.