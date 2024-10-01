Зеленский утверждает, что Украина провела испытания новой баллистической ракеты

Главный научный сотрудник Военной академии РВСН генерал-лейтенант в отставке Василий Лата в беседе с ТАСС заявил, что Украина вряд ли способна создать баллистические ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования. По его мнению, такой потенциал в стране утерян, в том числе на заводе «Южмаш», который некоторые СМИ назвали возможным местом производства ракеты.