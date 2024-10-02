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Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю

ТЕГЕРАН, 2 окт — РИА Новости. Сотни жителей иранской столицы вышли на площади Тегерана, ликуя после массированного ракетного удара исламской республики по Израилю, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2023

Иран, как сообщается, выпустил порядка 200 баллистических ракет, часть из которых достигла территории Израиля, где, по данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Собравшиеся на ярко расцвеченный площади Фелестин в центре иранской столицы размахивают под патриотичные песни флагами Ирана, Палестины и ливанского движения «Хезболлах», скандируют антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги. Среди присутствующих есть как взрослые, так и дети, они радуются праздничному салюту, в момент вспышки освещающему ночное небо Тегерана.

Площадь, на которой проходит мероприятие, украшена изображениями значимых для фронта сопротивления погибших героев — Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, убитого Израилем в Тегеране летом 2024 года, и генерального секретаря ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы, погибшего на прошлой неделе в результате атаки Израиля на южный район Бейрута.

Израиль обещает ответить на самый массированный иранский обстрел в своей истории, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику.