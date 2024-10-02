Жители Тегерана ликуют после ракетного удара по Израилю

Площадь, на которой проходит мероприятие, украшена изображениями значимых для фронта сопротивления погибших героев — Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, убитого Израилем в Тегеране летом 2024 года, и генерального секретаря ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы, погибшего на прошлой неделе в результате атаки Израиля на южный район Бейрута.