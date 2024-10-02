Вячеслав Федорищев обсудил с жителями строительство детсада в Тольятти и реконструкцию спортшколы в Новокуйбышевске

«Спортивные площадки лагеря “Юность” уже изношены, оборудование устарело, покрытия пришли в негодность. Их никто не содержит, поэтому всё в очень печальном состоянии. Дети не могут там заниматься бесплатно, а не все родители могут заплатить деньги. “Стимул” — тоже в печальном состоянии. Если бы каждый год были бы финансовые вложения, ФОК не находился бы в критическом состоянии. Работать в таких условиях тренеры тоже не готовы. А сейчас ощущается острая нехватка — на три команды один тренер. Не хватает и технического персонала — уборщиц, водителей. Так не должно быть», — добавила Юлия Дергунова. Женщина отметила, что родители неоднократно обращались в администрацию Новокуйбышевска, но проблемы так и не были решены.