Экипаж с Чернышенко на борту, севший в Минводах, действовал профессионально

Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара — Доху — ожидался ориентировочно в 00.30 мск. В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных водах.