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Экипаж с Чернышенко на борту, севший в Минводах, действовал профессионально

МИНВОДЫ, 2 окт — РИА Новости. Экипаж борта с российской делегацией во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, севшего в Минводах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, действовал профессионально, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Источник: Reuters

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — сказал журналистам Дегтярев.

Ранее самолет российской делегации во главе с Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара — Доху — ожидался ориентировочно в 00.30 мск. В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных водах.

Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2—3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии». Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.