Экипаж с Чернышенко на борту, севший в Минводах, действовал профессионально

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — сказал журналистам Дегтярев.
Ранее самолет российской делегации во главе с Чернышенко, который летел в Катар, развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.
Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск. Прилет в столицу Катара — Доху — ожидался ориентировочно в 00.30 мск. В связи с угрозой безопасности в воздушном пространстве Ирана борт приземлился в Минеральных водах.
Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ