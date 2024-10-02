Tasnim: запущенная Ираном ракета поразила базу ЦАХАЛ Неватим

Армия Израиля сообщила об атаке со стороны Ирана. По оценке газеты The Jerusalem Post Тегеран выпустил по Израилю около 400 ракет. В Белом доме полагают, что ракет было в два раз меньше. По данным СМИ, уничтожено 20 истребителей F-35 Израиля, также сообщалось и об ударе по базе ЦАХАЛ Неватим. Президент США Джо Байден во время атаки приказал ВС страны оказывать помощь Израилю и сбивать ракеты. В иранском Корпусе стражей исламской революции назвали удары — ответом на убийство генсекретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы.