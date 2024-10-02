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Иран не собирается развязывать войну против Израиля

ТЕГЕРАН, 2 окт — РИА Новости. Иран не собирается развязывать войну против Израиля, но готов отстаивать свое право на самооборону, следует из заявления генштаба ВС Ирана.

Источник: © РИА Новости

«За последние 45 лет Иран никогда не инициировал никакой войны и не будет этого делать, но он не перестанет защищать свои законные права на самооборону, на ответ от любой агрессии с образцовой силой и мощью, и каждый злой агрессор на любом уровне пожалеет о содеянном», — цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.