Иран не собирается развязывать войну против Израиля

«За последние 45 лет Иран никогда не инициировал никакой войны и не будет этого делать, но он не перестанет защищать свои законные права на самооборону, на ответ от любой агрессии с образцовой силой и мощью, и каждый злой агрессор на любом уровне пожалеет о содеянном», — цитирует иранское государственное агентство Tasnim заявление генштаба ВС.