На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый «план победы». По словам главы киевского режима, этот план содержит «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.