«“Мирный план” Зеленского основан на принуждении России к мирному соглашению, что звучит очень зловеще. Он подразумевает углубление эскалации против ядерной державы (России), о чем мы много раз предупреждали. Это абсолютно безумная идея, которая может спровоцировать ядерную войну», — написал профессор.
На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый «план победы». По словам главы киевского режима, этот план содержит «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле Владимир Путин говорил, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия «противной стороны» на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркнул глава государства.