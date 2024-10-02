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Франция хочет восстановления территориальной целостности Ливана

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Франция хочет, чтобы территориальная целостность Ливана была восстановлена в строгом соблюдении резолюции СБ ООН 1701, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Источник: Reuters

«Он (Макрон) пожелал, чтобы суверенитет и территориальная целостность Ливана были восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии.

По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет «Хезболлах» восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.

ООН