Золотую Звезду Героя передали семье гвардии старшего лейтенанта Евгения Яна

— Присвоение Евгению Александровичу высшего звания Российской Федерации — это гордость не только для его близких, но и для всех жителей Хабаровского края. Но это и наше общее горе, и мы всем сердцем разделяем вашу боль. Примите наши слова поддержки. Мы скорбим вместе с вами и благодарны за воспитание настоящего мужчины, гражданина своей Родины! — сказал губернатор.