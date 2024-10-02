Золотую Звезду Героя передали семье гвардии старшего лейтенанта Евгения Яна

Семье гвардии старшего лейтенанта Евгения Яна передана Золотая Звезда Героя. Государственную награду родителям офицера, Татьяне Николаевне Крупельницкой и Александру Сергеевичу Яну, вручили губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и временно исполняющий обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Носулев, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина звание Героя России было посмертно присвоено гвардии старшему лейтенанту Евгению Яну за проявленное мужество и отвагу при выполнении воинского долга.
— Присвоение Евгению Александровичу высшего звания Российской Федерации — это гордость не только для его близких, но и для всех жителей Хабаровского края. Но это и наше общее горе, и мы всем сердцем разделяем вашу боль. Примите наши слова поддержки. Мы скорбим вместе с вами и благодарны за воспитание настоящего мужчины, гражданина своей Родины! — сказал губернатор.
Евгений Ян родился в Николаевском районе, окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Он погиб в 2023 году, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. В память о его подвиге в краеведческом музее Николаевска-на-Амуре открыта экспозиция, а в школе поселка Маго, где учился Евгений, установлена Парта Героя.
— Подвиг Евгения станет для нас мерилом мужества, стойкости и величия человеческого духа. Будьте уверены — имя Героя никогда не будет забыто! — отметил генерал-лейтенант Михаил Носулев, обращаясь к родителям офицера.
В свою очередь, мама Героя Российской Федерации Татьяна Крупельницкая поблагодарила всех за поддержку и сообщила, что награду сына они планируют передать в Николаевский краеведческий музей.
— Чтобы каждый, кто помнит Евгения, кто учился с ним или слышал о нем из рассказов, мог прийти и прикоснуться к этому торжеству, — сказала Татьяна Николаевна.
После церемонии Дмитрий Демешин и почетные гости высадили сосны во дворе штаба Восточного военного округа. В будущем здесь появится Аллея памяти участников специальной военной операции, которая станет символом уважения и благодарности к тем, кто отдал свои жизни за Родину.