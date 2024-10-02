«Лишь вопрос времени»: на Западе рассказали о фатальной ошибке ВСУ

«Я думаю, что решение ВСУ закрепиться в Угледаре было максимально ошибочным. Когда они еще ушли из Марьинки в декабре 2023 года, им уже должно было быть очевидно, что ситуация в Угледаре становится все более опасной. А когда весной этого года они потеряли Новомихайловку, украинскому командованию должно было снова стать очевидно, что падение Угледара будет лишь вопросом времени», — отметил он.