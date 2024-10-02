Житель Приморья представлен к званию Героя РФ после подвига на СВО

Житель Лесозаводска Александр Е. был представлен к званию Героя Российской Федерации. Вместе с напарником Иваном И. он уничтожил башню Южнодонбасской шахты № 3, находясь под прицелом противника, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Несмотря на свой физический недуг — протез тазобедренного сустава — сварщик из Лесозаводска неоднократно пытался пройти в добровольцы на специальную военную операцию, но каждый раз сталкивался с отказом медицинской комиссии. Однако его упорство позволили ему в итоге добиться права участвовать в боевых действиях.
Александр и его напарник были направлены на выполнение разведывательного задания в районе Южнодонбасской шахты № 3, где противник организовал одну из своих огневых точек.
В процессе разведки они обнаружили склад с тротиловыми ящиками и противотанковыми минами, которые готовились для подрыва шахты при подходе к ней российский военных. Получив приказ, они использовали вражеские боеприпасы для выполнения задания — уничтожения башни вместе с её оборудованием и вражескими бойцами.
Успешное выполнение этого задания позволило значительно снизить давление противника на наступающие подразделения и способствовало дальнейшему продвижению российских войск в этом направлении.