Житель Приморья представлен к званию Героя РФ после подвига на СВО

В процессе разведки они обнаружили склад с тротиловыми ящиками и противотанковыми минами, которые готовились для подрыва шахты при подходе к ней российский военных. Получив приказ, они использовали вражеские боеприпасы для выполнения задания — уничтожения башни вместе с её оборудованием и вражескими бойцами.