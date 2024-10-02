Дмитрий Демешин поручил активнее развивать неосвоенные земли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжают освоение земель сельскохозяйственного назначения. На расширенном заседании, под руководством губернатора Дмитрия Демешина, были рассмотрены итоги освоения за 2023−2024 год.
Стоит отметить, что Дмитрий Викторович крайне эффективно использует формат расширенных заседаний правительства Хабаровского края. Это площадка стала не просто местом для фиксации текущего положения дел, но и позволяет губернатору детально разбирать каждый вопрос и давать конкретные поручения исходя из собственного видения, а не красивых докладов.
Павел Сторожук, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия края, выступая с докладом, доложил, что в настоящее время посевная площадь в Хабаровском крае составляет 59 тысяч га. С 2022 года прирост составил четыре тысячи га. При этом примерно 20 тысяч га являются потенциальной территорий для последующего ввода в эксплуатацию. На них около 30 лет не проводилась работа по содержанию мелиоративных систем, поэтому для наращивания объемов необходимо начать комплекс мелиоративных мероприятий.
«За период с 2022 по 2023 годы проведена инвентаризация мелиоративных систем. Выявлено, что часть сельхозугодий навсегда утрачена. Причина — перевод земель в иные категории, в основном, для целей жилищного строительства, строительства объектов промышленности, а также, учитывая зарастание земель, в лесной фонд», — рассказал Павел Сторожук.
Для того, чтобы продолжать вводить в земли в оборот, используются различные механизмы. Например, благодаря федеральной программе «Земля» с 2022 года реализовано пять проектов мелиорации, что позволило возвратить 2,7 тыс. га пашни. Также удалось поставить на учет 17 земельных участков в рамках софинансирования из федерального бюджета. Еще один значимый инструмент — это краевая машинно-тракторная станция. Кроме этого, в Хабаровском крае муниципальным образованием выделяется субсидия по постановке на кадастровый учет мелиоративных систем.
Еще одно немаловажное направление работы — это привлечение инвесторов. Ярким примером такой работы является строительство мелиоративной системы площадью 5,8 тыс. га в районе села Зоевка, которое лично проинспектировал губернатор Дмитрий Демешин.
«В мой адрес поступают обращения жителей о том, что много брошенных полей, они не используются, зарастают. Происходит деградация пашни. Как вы с этим боретесь?» — спросил Дмитрий Демешин и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия края.
По словам Павла Сторожука, для решения проблемы с неиспользуемыми землями задействован инструмент муниципального земельного контроля, результатом которого является изъятие участка для дальнейшего перераспределения или его вовлечение в оборот.
Глава подчеркнул, что необходимо активизировать работу по вводу земель в оборот, используя все возможные инструменты, механизмы финансирования и поддержки. По итогам совещания он отметил, что у сельскохозяйственной отрасли есть множество направлений для развития, которые необходимо вовсю использовать.