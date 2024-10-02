Дмитрий Демешин поручил активнее развивать неосвоенные земли в Хабаровском крае

Павел Сторожук, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия края, выступая с докладом, доложил, что в настоящее время посевная площадь в Хабаровском крае составляет 59 тысяч га. С 2022 года прирост составил четыре тысячи га. При этом примерно 20 тысяч га являются потенциальной территорий для последующего ввода в эксплуатацию. На них около 30 лет не проводилась работа по содержанию мелиоративных систем, поэтому для наращивания объемов необходимо начать комплекс мелиоративных мероприятий.