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Посол России охарактеризовал военное сотрудничество с Китаем

ПЕКИН, 2 окт — РИА Новости. Сотрудничество ВС РФ и КНР стало новым словом в мировой практике, заявил РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью по случаю 75-летия с момента установления дипотношений двух стран.

Источник: © РИА Новости

«Новым словом в мировой практике стало сотрудничество вооруженных сил двух стран, которое при отсутствии формализованного союза включает в себя интенсивные контакты между нашими военными, регулярное проведение масштабных военных учений, а также совместных морских и воздушных патрулирований», — заявил Моргулов.

Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.