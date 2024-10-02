Посол России охарактеризовал военное сотрудничество с Китаем

«Новым словом в мировой практике стало сотрудничество вооруженных сил двух стран, которое при отсутствии формализованного союза включает в себя интенсивные контакты между нашими военными, регулярное проведение масштабных военных учений, а также совместных морских и воздушных патрулирований», — заявил Моргулов.