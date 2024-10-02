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Вэнс заявил о намерении депортировать миллион нелегальных мигрантов

ВАШИНГТОН, 2 окт — РИА Новости. Республиканцы в случае победы планируют депортировать около одного миллиона мигрантов с судимостью, как один из первых шагов по борьбе с нелегальной миграцией в США, заявил в среду кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

Источник: AP 2023

«Итак, у нас есть 20−25 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, что мы делаем, это начинаем с криминальных мигрантов. Около миллиона из этих людей так или иначе совершили преступления в дополнение к незаконному пересечению границы. Я думаю, мы начнем с депортации этих людей», — заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS.

Около 54% американцев поддерживают массовую депортацию мигрантов, нелегально проживающих в США, следует из опроса, проведенного в сентябре компанией Ipsos и изданием Scripss News.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.