Вэнс заявил о намерении депортировать миллион нелегальных мигрантов

«Итак, у нас есть 20−25 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, что мы делаем, это начинаем с криминальных мигрантов. Около миллиона из этих людей так или иначе совершили преступления в дополнение к незаконному пересечению границы. Я думаю, мы начнем с депортации этих людей», — заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS.