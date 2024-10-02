Вэнс заявил о намерении депортировать миллион нелегальных мигрантов

«Итак, у нас есть 20−25 миллионов нелегальных иммигрантов, которые находятся здесь, в стране. Что нам с ними делать? Я думаю, первое, что мы делаем, это начинаем с криминальных мигрантов. Около миллиона из этих людей так или иначе совершили преступления в дополнение к незаконному пересечению границы. Я думаю, мы начнем с депортации этих людей», — заявил Вэнс на дебатах со своим оппонентов от демократов Тимом Уолцем, проходящих на телеканале CBS.
Около 54% американцев поддерживают массовую депортацию мигрантов, нелегально проживающих в США, следует из опроса, проведенного в сентябре компанией Ipsos и изданием Scripss News.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.