В чем особенность осеннего призыва — 2024 в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября, ФедералПресс. В Челябинской области с 1 октября стартовал осенний призыв. Повестку получат граждане 1994−2006 года рождения, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу. В Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации объяснили, в чем особенность призывной кампании.