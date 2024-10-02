В чем особенность осеннего призыва — 2024 в Челябинской области

«Особенность предстоящей призывной кампании — это возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями. Подать жалобу теперь можно в электронном виде с помощью портала госуслуг, МФЦ, в письменной форме при личном приеме», — сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ.
Для участия в СВО призывники привлекаться не будут. Срок службы по-прежнему составляет один год. Повестки в рамках призывной кампании также приходят в бумажном виде.
Призывников начнут отправлять со сборных пунктов с 15 октября.
Ранее стало известно, что новая комиссия Совбеза РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками поможет регионам эффективнее справиться с задачей набора новых бойцов СВО.