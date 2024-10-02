Вэнс признал, что ошибочно критиковал Трампа в прошлом

«Я всегда очень открыт, и, конечно, в чем-то я не соглашался [с Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа, — сказал Вэнс. — Я ошибался в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками».