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Вэнс признал, что ошибочно критиковал Трампа в прошлом

Ведущая теледебатов, в которых участвует кандидат в вице-президенты США, напомнила ему, что в 2016 году он предрекал становление «американского Гитлера».

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс считает, что в прошлом напрасно критиковал претендента на высший государственный пост Дональда Трампа в том числе из-за публикации СМИ ложной информации о его политике.

Ведущая теледебатов Вэнса и его соперника-демократа Тима Уолца напомнила, что в 2016 году Вэнс заявлял, что Трамп не годится на должность главы государства и может стать «американским Гитлером».

«Я всегда очень открыт, и, конечно, в чем-то я не соглашался [с Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа, — сказал Вэнс. — Я ошибался в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками».

Вэнс утверждает, что действия Трампа на посту президента принесли американским гражданам «более высокие зарплаты, сильную экономику и безопасную южную границу».

Дебаты 40-летнего Вэнса и 60-летнего Уолца состоялись в прямом вечернем эфире в студии телекомпании CBS в Нью-Йорке. Эти дебаты могут стать последними в нынешнем избирательном цикле в США. Избирательным штабам кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партии — Дональда Трампа и Камалы Харрис — пока не удается согласовать дополнительные раунды. Выборы намечены на 5 ноября. В нескольких штатах страны уже началось досрочное голосование.