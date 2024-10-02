Вэнс признал, что ошибочно критиковал Трампа в прошлом

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс считает, что в прошлом напрасно критиковал претендента на высший государственный пост Дональда Трампа в том числе из-за публикации СМИ ложной информации о его политике.
Ведущая теледебатов Вэнса и его соперника-демократа Тима Уолца напомнила, что в 2016 году Вэнс заявлял, что Трамп не годится на должность главы государства и может стать «американским Гитлером».
«Я всегда очень открыт, и, конечно, в чем-то я не соглашался [с Трампом], но я также крайне открыто заявлял, что я ошибался насчет Трампа, — сказал Вэнс. — Я ошибался в первую очередь потому, что верил некоторым материалам СМИ, которые оказались бесчестными выдумками».
Вэнс утверждает, что действия Трампа на посту президента принесли американским гражданам «более высокие зарплаты, сильную экономику и безопасную южную границу».
Дебаты 40-летнего Вэнса и 60-летнего Уолца состоялись в прямом вечернем эфире в студии телекомпании CBS в Нью-Йорке. Эти дебаты могут стать последними в нынешнем избирательном цикле в США. Избирательным штабам кандидатов в президенты США от Республиканской и Демократической партии — Дональда Трампа и Камалы Харрис — пока не удается согласовать дополнительные раунды. Выборы намечены на 5 ноября. В нескольких штатах страны уже началось досрочное голосование.