Игорь Кобзев доложил о реализации в Приангарье проекта «Пять морей и озеро Байкал»

По информации пресс-службы облправительства, в ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске уже зарегистрировано 23 резидента с планируемым объемом частных инвестиций более 22 млрд рублей. До конца года в ОЭЗ запустят новый скоростной кресельный подъемник. На завершающей стадии находится строительство сетей электроснабжения. Также разработан проект реконструкции канализационно-очистных сооружений в Байкальске. Продолжается проектирование селезащитных сооружений.