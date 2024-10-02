Игорь Кобзев доложил о реализации в Приангарье проекта «Пять морей и озеро Байкал»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев доложил о ходе реализации проекта в регионе. Напомним, в проект «Волшебный Байкал» от Приангарья включено две локации — туристская территория «Байкальская слобода» около поселка Тальцы и особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала».
Мастер план «Байкальская слобода» разработан АО «Корпорация Туризм.РФ» и утвержден в сентябре 2023 года. На площади 330 га до 2035 года планируется создание современного курорта полного цикла на 3500 мест размещения. Предполагаемый объем инвестиций — 48 млрд рублей. Будет создано до 5000 новых рабочих мест.
Сейчас в рамках проекта «Байкальская слобода» ведется работа по созданию централизованного канализационного коллектора от Иркутска. Из регионального бюджета на проектирование работ направлено 284 млн рублей, до конца октября средства будут выделены в качестве межмуниципальной субсидии.
«Совместно с АО “Корпорация Туризм.РФ” ведется работа подготовке необходимых документов и формированию паспортов инвестиционных проектов на создание обеспечивающей инфраструктуры в рамках федерального проекта “Пять морей и озеро Байкал” национального проекта “Туризм и гостеприимство” на получение федеральной субсидии на технологическое присоединение к инженерным сетям, строительство причальной инфраструктуры и современной набережной», — доложил Игорь Кобзев.
По информации пресс-службы облправительства, в ОЭЗ «Ворота Байкала» в Байкальске уже зарегистрировано 23 резидента с планируемым объемом частных инвестиций более 22 млрд рублей. До конца года в ОЭЗ запустят новый скоростной кресельный подъемник. На завершающей стадии находится строительство сетей электроснабжения. Также разработан проект реконструкции канализационно-очистных сооружений в Байкальске. Продолжается проектирование селезащитных сооружений.