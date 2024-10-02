Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев ознакомился с инвестиционным потенциалом Иркутской области

Кроме того, на совещании было озвучено, что в регионе сформирована крепкая основа для развития агропромышленного комплекса и выполнения задач по увеличению объема производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса до 2030 года, которые ставит перед отраслью Президент РФ. В первом полугодии текущего года индекс производства пищевых продуктов составил почти 105%, экспорт продукции агропромышленного комплекса в натуральном выражении увеличился на 7%. Презентацию проекта по реконструкции Ангарской птицефабрики провел генеральный директор предприятия Дмитрий Баймашев. О проекте создания в Иркутске межвузовского кампуса рассказал ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков.