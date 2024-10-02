Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ

Минобороны предложило внести изменения в президентский указ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия», говорится в проекте указа подготовленном министерством.
В вещевом управлении Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РБК сообщили, что изменения в документ касаются формы офицеров флота. В частности, речь идет о появлении у адмиралов парадно-выходных тужурок черного цвета. На них, согласно документу, предусмотрено 5-процентное золочение на воротнике.
Также возобновляется выдача пилоток для офицеров, мичманов и прапорщиков.
Она была прекращена в 2022 году.
Отказ от пилоток предусматривало распоряжение «О внесении изменений в нормы снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время», тогда приостанавливалась выдача военным шерстяных пилоток, «предусмотренных нормами № 26 и 31 норм снабжения вещевым имуществом военнослужащих в мирное время», следовало из документа.