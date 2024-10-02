Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ

В вещевом управлении Департамента ресурсного обеспечения Минобороны РБК сообщили, что изменения в документ касаются формы офицеров флота. В частности, речь идет о появлении у адмиралов парадно-выходных тужурок черного цвета. На них, согласно документу, предусмотрено 5-процентное золочение на воротнике.