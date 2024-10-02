Прокуратура Башкирии внесла представление главе Минтранса. Основанием послужили выявленные нарушения в сфере фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства, представление внесено в адрес и. о. министра транспорта региона Любови Минаковой. По итогам его рассмотрения Минтранс уже принял меры для устранения нарушений.
Нарушения нашли, в частности, при эксплуатации, закупке и установке дорожных камер. Так, в Калининском и Октябрьском районах Уфы камеры находились на одних перекрестках, в то время как концентрация ДТП сосредоточилась на других, не была обеспечена передислокация камер. Кроме того, не были обеспечены должная эксплуатация и обслуживание камер, фиксирующих нарушения правил на железнодорожных переездах.
В Бирске прокуратура обнаружила отсутствие дорожных знаков «фотовидеофиксация» и «начало населенного пункта» при въезде в город трассы Уфа — Бирск — Янаул, несмотря на наличие 15 камер. В Ишимбайском районе подрядчик несвоевременно ввел в эксплуатацию и сдал в аренду автоматические пункты весогабаритного контроля.
В Баймакском и Мишкинском районах были нарушения при размещении камер на трассах Магнитогорск — Ира и Уфа — Бирск — Янаул, но их быстро устранили.
Кроме того, в Уфе расследуется уголовное дело по статье о подделке документов из-за использования фиктивных документов при участии в госзакупках на содержание системы фотовидеофиксации и распознавания автомобильных номеров.
Отметим, что всего в республике за обстановкой на дорогах следят более 1,8 тыс. комплексов фиксации. С начала года они зафиксировали более 3 млн нарушений.