Прокуратура Башкирии внесла представление главе Минтранса

Нарушения нашли, в частности, при эксплуатации, закупке и установке дорожных камер. Так, в Калининском и Октябрьском районах Уфы камеры находились на одних перекрестках, в то время как концентрация ДТП сосредоточилась на других, не была обеспечена передислокация камер. Кроме того, не были обеспечены должная эксплуатация и обслуживание камер, фиксирующих нарушения правил на железнодорожных переездах.