Депутат назвал главные преимущества атомной энергетики для Казахстана

«Более того, сама атомная энергетика подразумевает за период строительства подготовку квалифицированных специалистов. Не просто теоретиков, в таких, кто имел бы необходимый производственный опыт на других зарубежных станциях. Появится целый слой образованных научных кадров. Посмотрите, кто сегодня входит в пул стран использующих ядерную энергетику? Это все сильные развитые страны: США, Великобритания, Япония, Корея, Франция и так далее. Вхождение в этот список означает, что Казахстан движется вперед, в будущее, вместе со всей цивилизацией. Есть хорошая пословица: “Каменный век закончился не потому, что кончились камни, а потому, что появились другие технологии”. У нас сегодня стоит выбор: остаться в эпохе каменного угля или все-таки идти со всем человечеством в новую энергетическую эпоху», — подытожил председатель партии «Ак Жол».