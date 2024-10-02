У Министерства туризма и спорта появились новые функции

В частности, в новой редакции изложены некоторые функции министерства:
- утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики статистические формы для проведения ведомственных статистических наблюдений и инструкции по их заполнению;
- разрабатывает правила присвоения звания «Лучший спортивный журналист» по согласованию с уполномоченным органом в области масс-медиа;
- утверждает правила осуществления систематического сбора информации и анализа содержания интернет-ресурсов на предмет наличия признаков интернет-казино, иностранных букмекерских контор и тотализаторов, не имеющих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса в Республике Казахстан.
Кроме того, положение дополнено новыми функциями мнистерства:
- ведет перечень иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность которых является незаконной на территории РК, и размещает его на своем интернет-ресурсе;
- разрабатывает и утверждает правила функционирования единой системы учета и передачи информации, содержащейся в единой системе учета, иным лицам в соответствии с законодательством РК;
- разрабатывает и утверждает правила определения юридического лица, обеспечивающего функционирование единой системы учета, и предъявляемые к нему квалификационные требования по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, уполномоченным органом в сфере информатизации и Национальным банком РК;
- устанавливает размер комиссии, взимаемой юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета, при выплате выигрышей участникам пари по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;
- определяет срок сотрудничества с юридическим лицом, обеспечивающим функционирование единой системы учета, условия его пролонгации или прекращения;
- определяет юридическое лицо, обеспечивающее функционирование единой системы учета, в соответствии с утвержденными правилами и квалификационными требованиями;
- утверждает текст, эскизы предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и пари;
- утверждает типовые правила работы игорного заведения, букмекерской конторы или тотализатора, приема ставок и проводимых азартных игр и пари;
- определяет порядок подачи заявления о включении в список лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари, а также ведения списка лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари;
- утверждает правила определения оператора лотереи;
- согласовывает условия проведения лотереи, внесения изменений и дополнений в них либо отказывает в их согласовании;
- принимает меры по предупреждению торговли людьми;
- участвует в оценке рисков в сфере противодействия торговле людьми и внесении предложений по их минимизации;
- участвует в перенаправлении жертв торговли людьми для оказания им помощи и предоставления специальных социальных услуг;
- информирует органы внутренних дел о ставших известными им фактах готовящихся либо совершенных преступлений, связанных с торговлей людьми;
- информирует общественность о результатах деятельности в сфере противодействия торговле людьми;
- в пределах своей компетенции совместно с другими государственными органами и организациями принимает участие в мероприятиях по предупреждению торговли людьми.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.