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Посольство РУз в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев

Соотечественников, проживающих в Израиле, призвали к осторожности из-за ракетных ударов.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев в связи с ракетными ударами.

В нем рекомендуют принять незамедлительные меры предосторожности. В том числе:

  • в случае ракетных обстрелов быстро укрыться в бомбоубежищах;
  • следить за официальными сообщениями правительства Израиля и посольства Узбекистана;
  • всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.

В случае необходимости можно обратиться в посольство по следующим номерам телефонов:

• телефоны для экстренной помощи: 03−672−2466, 03−672−2371, 03−758−5075, 03−758−5076
• для срочных сообщений: 054 485 1397
• электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz

Напомним, в ночь на среду Иран выпустил по Израилю свыше 150 баллистических ракет.

Это стало ответом иранцев на гибель лидеров движения «Хезболла» в результате израильского авиаудара по Бейруту.