Посольство РУз в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле опубликовало предупреждение для узбекистанцев в связи с ракетными ударами.
В нем рекомендуют принять незамедлительные меры предосторожности. В том числе:
- в случае ракетных обстрелов быстро укрыться в бомбоубежищах;
- следить за официальными сообщениями правительства Израиля и посольства Узбекистана;
- всегда носить с собой документы, удостоверяющие личность, и контактную информацию посольства Узбекистана.
В случае необходимости можно обратиться в посольство по следующим номерам телефонов:
• телефоны для экстренной помощи: 03−672−2466, 03−672−2371, 03−758−5075, 03−758−5076
• для срочных сообщений: 054 485 1397
• электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz
Напомним, в ночь на среду Иран выпустил по Израилю свыше 150 баллистических ракет.
Это стало ответом иранцев на гибель лидеров движения «Хезболла» в результате израильского авиаудара по Бейруту.