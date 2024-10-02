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В Корпорации развития Пермского края может смениться гендиректор

Структуру может возглавить руководитель Фонда развития Юрий Аликин.

Источник: Комсомольская правда

В Корпорации развития Пермского края ожидается смена руководства. Новым руководителем структуры может стать генеральный директор Фонда развития Пермского края Юрий Аликин. Об этом сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источник в КРПК. По информации издания, Юрий Аликин будет совмещать два руководящих поста.

Напомним, в настоящее время должность генерального директора в Корпорации развития Пермского края занимает Иван Лоскутов. В структуре он работает с 2021 года. Ранее он был руководителем службы безопасности, а с ноября 2023 — стал директором КРПК.

Корпорация развития Пермского края обеспечивает эффективное содействие инвестиционному процессу на территории региона, а также занимается реализацией нескольких крупных проектов.