Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни, пишут СМИ

«Израильские чиновники говорят, что Израиль в течение нескольких дней предпримет “значительный ответный удар” на ракетную атаку, ее целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегические объекты. Если это случится, израильские чиновники говорят, что все варианты будут рассматриваться, в том числе удары по иранским ядерным объектам», — пишет издание.