Архив президента передислоцируют в Астану

Как сообщает archive.president.kz, Архив президента Республики Казахстан — является комплектующимся архивом, работает с организациями-источниками комплектования в городах Астана и Алматы. Хранит документы политической истории страны, начиная с 1918 года. Исполняет социально-правовые и тематические запросы физических и юридических лиц (государственная услуга «Выдача архивных справок»), обеспечивает доступ к своим фондам через читальный зал (работа с исследователями).