Архив президента передислоцируют в Астану

Архив президента передислоцируют из Алматы в Астану. Указ об этом подписал глава государства, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные электронного банка нормативно-правовых документов.
«О передислокации республиканского государственного учреждения “Архив Президента Республики Казахстан”. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Правительству Республики Казахстан до 1 марта 2025 года обеспечить передислокацию из города Алматы в город Астану республиканского государственного учреждения “Архив Президента Республики Казахстан” (…)», — говорится в тексте Указа.
Также в нем прописывается штатная численность архива в количестве 168 единиц.
Здание президентского архива будет располагаться по адресу: города Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 15.
Как сообщает archive.president.kz, Архив президента Республики Казахстан — является комплектующимся архивом, работает с организациями-источниками комплектования в городах Астана и Алматы. Хранит документы политической истории страны, начиная с 1918 года. Исполняет социально-правовые и тематические запросы физических и юридических лиц (государственная услуга «Выдача архивных справок»), обеспечивает доступ к своим фондам через читальный зал (работа с исследователями).
Напомним, в 2020 году из Алматы в Астану был перенесен Национальный банк Казахстана. Монетарный регулятор разместился в новом здании на Левобережье столицы. С ним соседствуют Фонд гарантирования жилищного строительства, национальный управляющий холдинг «Байтерек», экспортная страховая компания KazakhExport, Казахстанская ипотечная компания, Банк развития Казахстана и другие организации.