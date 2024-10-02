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Россия предложила Казахстану приостановить экспорт зерна

Астана. 1 октября. КазТАГ — Россельхознадзор обратился в комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Казахстана с предложением приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно, томаты, перцы и семена подсолнечника, экспортируемые в Россию, сообщает ТАСС.

«Россельхознадзор обратился в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по вопросу приостановления с 23 сентября 2024 года выдачи фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты переработки зерна, томаты и перцы, а также семена подсолнечника (происхождением третьих стран), экспортируемые в РФ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Объясняется это тем, что стали чаще выявляться в карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, следующей из Казахстана на территорию РФ.

«В целях сохранения фитосанитарного благополучия России, темпов развития тепличных комплексов в стране и отечественной селекции и семеноводства, объемов экспорта российского зерна и плодоовощной продукции», — говорится в сообщении.

Информационные системы Россельхознадзора предусматривают автоматическую блокировку выдачи фитосанитарных документов на вышеуказанную продукцию при ее перемещении из Республики Казахстан, добавили в ведомстве.

сельское хозяйство