Россия предложила Казахстану приостановить экспорт зерна

«Россельхознадзор обратился в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по вопросу приостановления с 23 сентября 2024 года выдачи фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты переработки зерна, томаты и перцы, а также семена подсолнечника (происхождением третьих стран), экспортируемые в РФ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Объясняется это тем, что стали чаще выявляться в карантинных для стран — членов Евразийского экономического союза объектов в подкарантинной продукции, следующей из Казахстана на территорию РФ.
«В целях сохранения фитосанитарного благополучия России, темпов развития тепличных комплексов в стране и отечественной селекции и семеноводства, объемов экспорта российского зерна и плодоовощной продукции», — говорится в сообщении.
Информационные системы Россельхознадзора предусматривают автоматическую блокировку выдачи фитосанитарных документов на вышеуказанную продукцию при ее перемещении из Республики Казахстан, добавили в ведомстве.