Россия предложила Казахстану приостановить экспорт зерна

«Россельхознадзор обратился в адрес комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по вопросу приостановления с 23 сентября 2024 года выдачи фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты переработки зерна, томаты и перцы, а также семена подсолнечника (происхождением третьих стран), экспортируемые в РФ», — говорится в сообщении Россельхознадзора.