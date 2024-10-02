Часть Сумской области осталась без света после удара. Военная операция на Украине, день 952-й

Взрывы произошли в Харькове и Сумской области Украины, часть Сумской области осталась без света. Средства ПВО сбили за ночь шесть беспилотников над Белгородской областью. В селе Тишанка два человека пострадали в результате атаки дрона. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что российские войска уверенно продвигаются на Рубцовском направлении спецоперации. "Газета.Ru" ведет хронику событий.