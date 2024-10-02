Часть Сумской области осталась без света после удара. Военная операция на Украине, день 952-й

9:11 Водитель грузовика в Белгородском районе получил множественные ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Черемошное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
9:02 Генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в своих сводках, пишет «Страна.ua». Последний раз город упоминался в утренней сводке от 1 октября — там говорилось, что украинская армия отразила атаки на Угледар.
8:45.
8:32 Часть Сумской области осталась без света после взрыва, сообщили в Сумской областной военной администрации.
8:21 Два человека получили ранения в результате атаки ВСУ на село Тишанка Белгородской области, сообщил губернатор Гладков.
8:18 Российские войска уверенно продвигаются на Рубцовском направлении спецоперации, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.
8:14 ? Взрыв утром прогремел в Сумской области Украины, сообщил украинский телеканал ТСН.
8:10.
8:07 ? Взрыв произошел ночью в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
8:04 Средства ПВО уничтожили за ночь шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 952-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.