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Руководство дендропарков сменили в Екатеринбурге

У дендропарков в Екатеринбурге сменилось руководство. Муниципальное бюджетное учреждение возглавила Наталья Змеева — эту информацию ЕАН подтвердили в пресс-службе мэрии.

Источник: ЕАН

Причину такого кадрового решения в администрации не называют. Известно, что ранее Наталья Змеева была заместителем главы Академического района Екатеринбурга. Ее предшественница Светлана Раскостова возглавляла МБУ с 2009 года, дальнейшее место ее работы пока не называется.

Напомним, в 2022 году глава города Алексей Орлов подписал постановление о передаче дендропарков в управление городского комитета благоустройства. Раньше за зеленые зоны отвечал комитет по экологии. Добавим, что с 2020 года дендропарк на Первомайской пытаются реконструировать. Однако подрядная организация не сдала вовремя проект, что привело к срыву работ.