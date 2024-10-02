Руководство дендропарков сменили в Екатеринбурге

Напомним, в 2022 году глава города Алексей Орлов подписал постановление о передаче дендропарков в управление городского комитета благоустройства. Раньше за зеленые зоны отвечал комитет по экологии. Добавим, что с 2020 года дендропарк на Первомайской пытаются реконструировать. Однако подрядная организация не сдала вовремя проект, что привело к срыву работ.