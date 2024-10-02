В нижнюю палату парламента Казахстана избрали нового депутата

Серик Ерубаев был заместителем председателя партии по работе с регионами и являлся депутатом Мажилиса Парламента VII созыва. Кроме этого, он был депутатом городского маслихата Атырау III-V созывов, в 2003—2012 годах возглавлял маслихат города.