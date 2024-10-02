В нижнюю палату парламента Казахстана избрали нового депутата

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Новый депутат Серик Ерубаев избран в нижнюю палату парламента, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
«Сегодня от партии мажилиса “Ак жол” вступит в наши ряды депутат Серик Ерубаев», — сказал спикер палаты Ерлан Кошанов.
Новоизбранный депутат занял место Аскара Садыкова, которого лишили мандата и исключили из партии «Ак жол» летом текущего года.
Также его избрали в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, который возглавляет депутат Снежанна Имашева.
Серик Ерубаев был заместителем председателя партии по работе с регионами и являлся депутатом Мажилиса Парламента VII созыва. Кроме этого, он был депутатом городского маслихата Атырау III-V созывов, в 2003—2012 годах возглавлял маслихат города.
Являлся генеральным директором ТОО Atyrau Construction services ltd.
Напомним, ранее депутата мажилиса от партии «Ак жол» Аскара Садыкова лишили мандата и исключили из партии. По словам председателя партии Азата Перуашева, депутат был лишен мандата из-за совершенных им действий, недопустимых для статуса депутата.