Отдельным госслужащим разрешат заниматься бизнесом в Казахстане

Первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов отметил, что статья 13 Закона РК «О противодействии коррупции» признана несоответствующей Конституции в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.
«То есть лица, приравненные к госслужащим, уже могут заниматься предпринимательской деятельностью. К таким лицам относятся лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях, в том числе школах, больницах. Это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок, руководители филиалов», — сказал Саркулов.
Вместе с тем, также как и раньше, из числа приравненных лиц такой запрет предлагается сохранить за членами территориальных избирательных комиссий, осуществляющими полномочия на постоянной основе; служащими Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации; управленцами в национальных холдингах и национальных компаниях.
Кроме того, сейчас вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов, так как они не относятся к понятию «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций».
«Законопроектом предусмотрены условия, при которых приравненные лица смогут заниматься предпринимательской деятельностью. Во-первых, соответствующая деятельность не должна будет препятствовать выполнению ими должностных обязанностей. Во-вторых, соответствующая деятельность не должна влечь использование ими служебного имущества. В-третьих, не допускается конфликт интересов с должностными обязанностями», — уточнил зампред Антикора.
Ранее Конституционным судом была отмечена необходимость совершенствования условий прохождения госслужбы с целью повышения её привлекательности. В этой связи в законопроекте предусмотрены определенные поправки, касающиеся госслужащих и приравненных к ним лиц. К примеру, членам Правительства, наряду с другими политическими госслужащими, разрешено сдавать в аренду принадлежащее им жилье.