Отдельным госслужащим разрешат заниматься бизнесом в Казахстане

Вместе с тем, также как и раньше, из числа приравненных лиц такой запрет предлагается сохранить за членами территориальных избирательных комиссий, осуществляющими полномочия на постоянной основе; служащими Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации; управленцами в национальных холдингах и национальных компаниях.