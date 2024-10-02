МИД анонсировал открытие посольств в трех странах Африки

Посольство Москвы в столице Сьерра-Лионе также прекратило свою деятельность в 1992 году по экономическим причинам. При этом летом 2023 года во Фритауне заявляли, что рассчитывают на открытие у себя российского посольства. Функции представительства Москвы в Южном Судане на данный момент выполняет посольство в Уганде.