Радий Хабиров потратил на избирательную кампанию около 40 млн рублей

Больше всего средств поступило на избирательный счет Радия Хабирова от выдвинувшей его «Единой России» — 60 млн руб. Собственные средства кандидатом на кампанию не использовались, также в избирательный счет не поступало средств в виде пожертвований от бизнеса и граждан.
Второе место по поступлениям в избирательный счет занял выдвиженец партии «Новые люди» Ильшат Тимерьянов: на его кампанию было выделено 32,3 млн руб. Партия предоставила ему 25,6 млн руб., добровольные пожертвования юридических лиц составили 4,5 млн руб., еще 500 тыс. руб. поступили от граждан. Собственные средства кандидата — 1,7 млн руб. Избирательный фонд господин Тимерьянов израсходовал целиком, 20 млн руб. были потрачены на «иные работы и услуги». Выпуск и распространение агитматериалов обошлись кандидату в 6,5 млн руб., 5,6 млн руб. были направлены на «работы и услуги информационного и консультационного характера».
На избирательный счет Артура Шайнурова поступило 3,4 млн руб. (почти вся сумма — от КПРФ), Ивана Сухарева — 1,4 млн руб. (1 млн руб. — от ЛДПР, 391 тыс. — из собственных средств кандидата), Владимира Нагорного — 1,1 млн руб. (600 тыс. руб. — пожертвованиями от бизнеса, 440 тыс. руб. — от партии «Справедливая Россия — патриоты — за правду»).
Явка на выборах главы Башкирии составила 72,3%. Победителем стал действующий глава региона Радий Хабиров, набравший 80,21% голосов избирателей.