Радий Хабиров потратил на избирательную кампанию около 40 млн рублей

Второе место по поступлениям в избирательный счет занял выдвиженец партии «Новые люди» Ильшат Тимерьянов: на его кампанию было выделено 32,3 млн руб. Партия предоставила ему 25,6 млн руб., добровольные пожертвования юридических лиц составили 4,5 млн руб., еще 500 тыс. руб. поступили от граждан. Собственные средства кандидата — 1,7 млн руб. Избирательный фонд господин Тимерьянов израсходовал целиком, 20 млн руб. были потрачены на «иные работы и услуги». Выпуск и распространение агитматериалов обошлись кандидату в 6,5 млн руб., 5,6 млн руб. были направлены на «работы и услуги информационного и консультационного характера».