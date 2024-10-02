Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор выступил против квадробики

«Западная цивилизация агрессивно даже не пропагандирует, а внедряет нечеловеческие ценности. В этом зале мы уже не однажды говорили о том, что идет мировой процесс не только дехристианизации, но буквально расчеловечивания и открытого поклонения злу, — заявил митрополит. — В первую очередь, это касается наших детей, тех, у кого еще до конца не сформировался понятийный аппарат и которые, к сожалению, не имеют того культурно-нравственного и духовного базиса, которым обладает старшее поколение».