Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор выступил против квадробики

Часть граждан считает, что необходимо как можно скорее законодательно запретить течение, представители которого хотят быть похожими на животных, другие не видят в таком увлечении ничего плохо, добавляя, что на утренниках в школах и детсадах сами часто наряжались в различных зверушек. Свою позицию высказали и представители духовенства.
Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор выступил на заседании областной думы VII созыва. Священнослужитель подчеркнул, что мир стремительно меняется, появляются новые средства противостояния: другими становятся не только технологии, экономика, но и сама культурно-нравственная основа человечества.
По словам епископа, сейчас происходит не только процесс дехристианизации, но и дегуманизации — людей пытаются заставить отказаться от своей человеческой идентичности и забыть, что они являются Homo Sapiens.
«Западная цивилизация агрессивно даже не пропагандирует, а внедряет нечеловеческие ценности. В этом зале мы уже не однажды говорили о том, что идет мировой процесс не только дехристианизации, но буквально расчеловечивания и открытого поклонения злу, — заявил митрополит. — В первую очередь, это касается наших детей, тех, у кого еще до конца не сформировался понятийный аппарат и которые, к сожалению, не имеют того культурно-нравственного и духовного базиса, которым обладает старшее поколение».
Феодор раскритиковал квадробинг. На заседании облдумы он заявил, что это движение хотят представить, как игру, но «любой здравомыслящий человек (а их, к сожалению, остается все меньше) понимает, что это явная психиатрия».
Представитель духовенства привел пример из учебного заведения в Англии. В одном из колледжей учитель призвала школьниц быть теми, кем хотят быть, а их идентификация зависит только от них. По данным местных изданий, одна из девочек заявила, что она — кошка. Тогда ее одноклассница спросила: «Как ты можешь быть кошкой, если ты — девочка».
После этого преподаватель сказала 13-летней девочке, что она «отвратительна» и предложила покинуть класс.
«Последнее событие происходило в школе англиканской церкви. О чем это говорит? Что авторитет религии в странах западноевропейского конклава активно используется и что сегодня, кроме Православия, ни одна христианская деноминация не держится незыблемо евангельского учения о спасении души», — добавил Феодор.
Митрополит Волгоградский и Камышинский коснулся и темы прав и свобод. Он отметил, что они не могут быть безграничными, но рамки должны препятствовать не движению к прогрессу, а скатыванию к естественному состоянию.
«Смысл консерватизма в препятствиях, которые он противопоставляет проявлениям зверино-хаотической стихии в человеческих обществах. Эта стихия всегда присутствует в человеке, и связана она с грехом», — заключил митрополит.
Напомним, похожую позицию недавно высказала певица MIA BOYKO. После скандала с девочкой-квадробером артистка заявила, что борется с веяниями, «которые пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом».
«В некоторых случаях они едят из мисок, пьют из лужи, роют землю, нападают на собак и людей, кусая их, и выполняют подобные задания от других квадроберов в специальных группах в соцсетях! — написала MIA в социальных сетях. — Давайте называть вещи своими именами. Это ненормально!».
В Волгоградской области резко взлетели показатели продаж спецатрибутики для квадроберов. В городе-герое маски для квадробики в среднем продаются за 1100 рублей, хвосты — за 600 рублей.
На улицах регионах часто можно заметить несовершеннолетних, которые прыгают на четвереньках и иногда даже лают. По словам местных жителей, некоторые дети так сильно входят в образ, что практически кусают их.
Сами представители движения утверждают, что квадроберы — спокойные и безобидные молодые люди, а неудобства прохожим доставляют так называемые агроквадроберы.