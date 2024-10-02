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Мэр Дзержинска Иван Носков может стать главой Самары

Мэр Дзержинска Иван Носков может покинуть свой пост и перейти на аналогичную должность в другой город.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

В частности, появилась информация о его возможном переходе на пост главы Самары. Об этом пишет телеграм-канал «ВОВК» со ссылкой на собственные источники.

Иван Носков руководил городом химиков с 2018 года. До своего назначения он трудился в должности заместителя главы Нижнего Новгорода.

По информации СМИ, действующая глава Самары Елена Лапушкина находится в отпуске. Пока в городской администрации не комментировали ее отставку.

Ранее мы писали, что марка «Дзержинск — город трудовой доблести» вышла в обращение в России.