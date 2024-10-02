Главный коммунальщик Калининграда покинул свой пост

В Калининграде ушёл со своего поста председатель комитета городского хозяйства и строительства Вадим Борисов. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе мэрии города. Обязанности председателя комитета сейчас исполняет заместитель Борисова Вадим Маштаков (соответствующие изменения в структуре горадминистрации уже отражены на ее официальном портале).
«Он написал заявление по собственному желанию, — пояснили в пресс-службе мэрии. — Последний рабочий день у него был в понедельник».
Отметим, что назначен на должность Борисов был в августе прошлого года.
Ранее Борисов был главой Фонда капремонта Челябинска, но ушел в отставку в 2021 году. До него комитет возглавлял Александр Запивалов, проработавший на посту главного коммунальщика города с февраля 2021 года.