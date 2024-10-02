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Министрам в Казахстане разрешат сдавать в аренду свое жилье

Членам правительства хотят разрешить сдавать собственное жилье и получать от этого доход. Главное, чтобы это не препятствовало выполнению ими должностных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Депутаты Мажилиса Парламента на пленарном заседании 2 октября одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК».

Законопроектом исключена норма, запрещающая членам правительства сдавать в имущественный наем имеющееся в их собственности жилье и получать от этого доход.

«Если у тебя есть жилье, пожалуйста, ты можешь его сдавать, вопрос был только по членам правительства», — сказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов журналистам в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что лицам, осуществляющим управленческие функции в республиканских государственных предприятиях (РГП), коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях, будет разрешено заниматься предпринимательской деятельностью.