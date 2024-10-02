Министрам в Казахстане разрешат сдавать в аренду свое жилье

Депутаты Мажилиса Парламента на пленарном заседании 2 октября одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции РК».
Законопроектом исключена норма, запрещающая членам правительства сдавать в имущественный наем имеющееся в их собственности жилье и получать от этого доход.
«Если у тебя есть жилье, пожалуйста, ты можешь его сдавать, вопрос был только по членам правительства», — сказал первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Улан Саркулов журналистам в кулуарах Мажилиса.
Ранее сообщалось, что лицам, осуществляющим управленческие функции в республиканских государственных предприятиях (РГП), коммунальных предприятиях и коммунальных госучреждениях, будет разрешено заниматься предпринимательской деятельностью.