WP узнала о сбивавших ракеты в ходе атаки Ирана на Израиль кораблях США

В Иране заявили о значительном ущербе, который нанесли ВВС Израиля. В частности, во время атаки якобы были уничтожены 20 истребителей F-35. В ЦАХАЛ заявили, что эти данные не соответствуют действительности. Израильский МИД пообещал, что страна даст решительный ответ на нападение Ирана и будет защищать своих граждан в соответствии с международным правом.