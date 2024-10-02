Торговля и инвестиции: Узбекистан и Удмуртия развивают взаимодействие

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Сотрудничество в области торговли, экономики, инвестиций и промышленной кооперации обсудили узбекские дипломаты в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым, членами правительства республики, представителями деловых кругов, сообщает ИА «Дунё».
Стороны также подчеркнули, что для увеличения взаимного внешнеэкономического оборота необходимо поддерживать бизнес-сообщества, разрабатывать новые проекты, организовывать бизнес-миссии, а также уделять внимание промышленной кооперации и туризму.
«Целесообразно увеличить количество авиарейсов для развития торгово-промышленных, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей и туризма между регионами Узбекистана и Удмуртией», — говорится в сообщении.
По итогам встречи решено разработать совместные практические меры по дальнейшему развитию кооперационных связей между регионами двух стран.
В рамках визита также состоялись переговоры с руководителями высших учебных заведений Удмуртии. Обсудили укрепление связей в сфере образования, обеспечения прав соотечественников и организации их свободного времени.
Во время открытого диалога со студентами Ижевского государственного технического университете имени М. Т. Калашникова из Узбекистана представили подробную информацию о предстоящих 27 октября парламентских выборах.