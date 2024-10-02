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Из челябинской администрации уволилась вице-мэр Рыльская

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября, ФедералПресс. В администрации Челябинска нашли замену ушедшей в отставку вице-мэру Надежде Рыльской, которая ушла в отставку 1 октября.

«Ее обязанности исполняет Валерий Смирнов», — сообщил «ФедералПресс» источник.

До ухода в отставку Рыльская находилась в отпуске.

На должности вице-мэра Смирнов будет временно курировать правовые и имущественные вопросы в администрации города.

Также уволился начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников.

Обязанности отставного чиновника будет исполнять Лариса Компанеец.

Ранее стало известно, что после губернаторской инаугурации правительство формально ушло в отставку в полном составе. Губернатор Челябинской области принял решение о назначении новых заместителей.