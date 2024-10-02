Из челябинской администрации уволилась вице-мэр Рыльская

«Ее обязанности исполняет Валерий Смирнов», — сообщил «ФедералПресс» источник.
До ухода в отставку Рыльская находилась в отпуске.
На должности вице-мэра Смирнов будет временно курировать правовые и имущественные вопросы в администрации города.
Также уволился начальник управления муниципальных закупок Артем Колесников.
Обязанности отставного чиновника будет исполнять Лариса Компанеец.
Ранее стало известно, что после губернаторской инаугурации правительство формально ушло в отставку в полном составе. Губернатор Челябинской области принял решение о назначении новых заместителей.