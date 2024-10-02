Выборы главы администрации Россошанского района перенесут

Но 1 октября во время заседания конкурсной комиссии два кандидата — Александр Губарьков и Сергей Сайков — написали заявление о снятии своих кандидатур. — Таким образом, на момент заседания конкурсной комиссии имелось только одно заявление. В соответствии с положением о проведении конкурса в случае подачи заявления только одним кандидатом конкурс считается не состоявшимся, — пояснила Инна Бородулина.