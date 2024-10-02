Выборы главы администрации Россошанского района перенесут

Выборы главы администрации Россошанского района в назначенную ранее дату — 11 октября 2024 года не состоятся.
Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила секретарь конкурсной комиссии, помощник председателя Совета народных депутатов Россошанского района Инна Бородулина во вторник, 1 октября.
На конкурс по отбору кандидатур приняли документы от трех претендентов. Заявки на участие подали Александр Губарьков — заместитель главы администрации городского поселения — город Россошь, Максим Кисель — заместитель главы администрации Россошанского района и Сергей Сайков — директор МКУ «Центр территориального развития».
Но 1 октября во время заседания конкурсной комиссии два кандидата — Александр Губарьков и Сергей Сайков — написали заявление о снятии своих кандидатур. — Таким образом, на момент заседания конкурсной комиссии имелось только одно заявление. В соответствии с положением о проведении конкурса в случае подачи заявления только одним кандидатом конкурс считается не состоявшимся, — пояснила Инна Бородулина.
Конкурс проведут повторно. Соответствующее решение вновь должен принять Совет народных депутатов на одном из ближайших заседаний.