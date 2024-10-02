Красноярского депутата Александра Глискова приговорили к 10 годам колонии

Депутата Красноярского Заксобрания Александра Глискова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 миллионов рублей. Об этом сообщают сторонники политика из зала суда.
Приговор огласили 2 октября в Центральном районном суде Красноярска. Александра Глискова признали виновным в вымогательстве взятки в размере пяти миллионов рублей у экс-заместителя гендиректора «КрайДЭО» Самеда Юсубова.
Политик свою вину не признал. Он также заявил, что уголовное дело было сфабриковано ради того, чтобы исключить его из политической жизни.
Ранее сторона обвинения запрашивала для Александра Глискова 14 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей и запретом занимать должности в законодательных органах сроком на 10 лет.