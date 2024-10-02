Глеб Андреев станет исполняющим обязанности главы Дзержинска

Глеб Андреев еще с зимы 2019 года работает в должности первого заместителя главы Дзержинска. По информации источника, 4 октября также будет объявлен прием документов на конкурс, по итогам которого выберут нового мэра. Напомним, что глава города химиков Иван Носков покидает свой пост и переходит на аналогичную должность в Самару.