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Глеб Андреев станет исполняющим обязанности главы Дзержинска

Глеб Андреев будет назначен на пост исполняющего обязанности главы города Дзержинска. Он приступит к своим обязанностям 4 октября.

Источник: Дзержинские ведомости

Об этом пишут «Дзержинские ведомости».

Глеб Андреев еще с зимы 2019 года работает в должности первого заместителя главы Дзержинска. По информации источника, 4 октября также будет объявлен прием документов на конкурс, по итогам которого выберут нового мэра. Напомним, что глава города химиков Иван Носков покидает свой пост и переходит на аналогичную должность в Самару.

Ранее мы писали, что участник СВО Евгений Чинцов назначен председателем Думы Нижнего Новгорода. За него проголосовали 29 депутатов.