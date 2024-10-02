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Красноярского депутата Александра Глискова приговорили к 10 годам строгого режима

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд вынес свой приговор.

Источник: AP 2023

Сегодня, 2 октября, суд назначил депутату краевого парламента Александру Глискову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.

Напомним, что прокурор требовал 14 лет строгого режима для Глискова.