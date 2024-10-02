Красноярского депутата Александра Глискова приговорили к 10 годам строгого режима

Сегодня, 2 октября, суд назначил депутату краевого парламента Александру Глискову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.
Напомним, что прокурор требовал 14 лет строгого режима для Глискова.
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Суд вынес свой приговор.
Сегодня, 2 октября, суд назначил депутату краевого парламента Александру Глискову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.
Напомним, что прокурор требовал 14 лет строгого режима для Глискова.