В Крыму назначили министра республики: рассказываем, что входит в его обязанности

Министром Республики Крым вновь стал Константин Михайлов. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксенов.
«Назначить Михайлова Константина Алеонардовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра Республики Крым», — говорится в документе.
Чиновник будет занимать этот пост со среды, 2 октября, в течение срока полномочий главы региона.
Министр РК не руководит соответствующим органом исполнительной власти. В его обязанности входит обеспечение взаимодействия между правительством и главой республики. Министр координирует действия исполнительной власти, а также взаимодействие с федеральными органами и органами местного самоуправления. Министр выполняет отдельные поручения председателя Совета министров и главы Крыма.
Он также готовит аналитические и информационные материалы, необходимые для эффективного выполнения задач региональным правительством. Чиновник должен заниматься мониторингом социально-экономической ситуации в Крыму, обобщать собранные данные, необходимых для оценки эффективности выполнения задач Совмином. Министр будет контролировать то, как руководители крымского правительства и различных ведомств выполняют поручения главы Крыма. Кроме того, чиновник должен заниматься различными вопросами, связанными с заседаниями Совмина.
«Желаю Константину Алеонардовичу успехов в работе на благо Крыма», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
65-летний Михайлов — уроженец Красноперекопска. Он получил специальность инженера-механика, работал электромонтером на судостроительном заводе в Николаеве и служил в Советской Армии. Далее Михайлов трудился инженером, а в начале 1992 года возглавил малое госпредприятие «Фонд». Затем крымчанин занимал руководящие должности в различных организациях. С октября 2003 года он был заместителем и первым замом министра Совмина Крыма. С 2005 Михайлов вновь возглавлял различные организации.
С сентября 2014 года по 16 марта 2020 года чиновник были первым заместителем руководителя Аппарата Совета министров. 17 марта 2020 года Михайлов стал министром Республики Крым.