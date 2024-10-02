В Крыму назначили министра республики: рассказываем, что входит в его обязанности

65-летний Михайлов — уроженец Красноперекопска. Он получил специальность инженера-механика, работал электромонтером на судостроительном заводе в Николаеве и служил в Советской Армии. Далее Михайлов трудился инженером, а в начале 1992 года возглавил малое госпредприятие «Фонд». Затем крымчанин занимал руководящие должности в различных организациях. С октября 2003 года он был заместителем и первым замом министра Совмина Крыма. С 2005 Михайлов вновь возглавлял различные организации.