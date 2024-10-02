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Из Ливана эвакуировали 11 граждан Молдовы, женщин и детей: В опасной зоне остаются еще 15 наших соотечественников

Остальных граждан Республики Молдова эвакуируют в ближайшие дни.

Источник: соцсети

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке из Ливана были эвакуированы 11 граждан Молдовы, среди них — матери с детьми. Их вместе с 134 гражданами своей страны вывезла Украина.

В настоящее время они находятся в Польше. Их безопасности ничего не угрожает, сообщил министр иностранных дел Михай Попшой. По его словам, наши соотечественники прибудут в Молдову в течение завтрашнего дня, пишет moldova1.md.

В Ливане еще остаются 15 граждан Республики Молдова, которые обратились за помощью. Их эвакуируют в ближайшие дни.